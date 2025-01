Mindelheimer Sternsinger treten vor 5000 Zuschauern auf

Einen ganz besonderen Abend zum Abschluss der Sternsingeraktion liegt hinter den jungen Leuten aus Mindelheim. Beim Ehrenamtstag von Ratiopharm in Ulm erlebten die Sternsinger nicht nur das Basketball-Europapokalspiel zwischen Ulm und der Mannschaft aus Gran Canaria, sie durften in der Pause auch vor rund 5000 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Sternsingeraktion vorstellen und den Menschen den Segen Gottes bringen. Nach Auskunft von Pfarrer Daniel Rietzler waren die jungen Könige begeistert von dem Abend. Allein in Mindelheim sind übrigens rund 16.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Mit dem Geld werden Kinder in aller Welt unterstützt. Unser Bild zeigt die Mindelheimer Sternsinger mit einem Großteil des Ulmer Basketballteams.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis