Missbrauchsprozess: War der Ex-Frater nun in Mindelheim oder Italien?

War der Ex-Internatsleiter, wie er behauptet, wirklich im ersten Halbjahr 2003 überhaupt nicht in Mindelheim, sondern in einem Sabbatjahr in Italien? Eine wichtige Frage, denn sie kann darüber entscheiden, ob dem vermeintlichen Missbrauchsopfer und Nebenkläger geglaubt werden kann, der angab, 2003 von dem Ordensmann vergewaltigt worden zu sein. Sein Anwalt fand eine Zeugin, die aussagte, sie habe den Ex-Frater in diesem Zeitraum mehrmals am Maristenkolleg gesehen – und es gibt noch weitere Hinweise darauf, dass der Angeklagte damals nicht die ganze Zeit über in Italien war. Dies könnte dem Prozess eine Wende geben.

Wilhelm Unfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Italien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis