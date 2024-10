Mit gefälschten Papieren bei der Zulassungsstelle

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sie bereits Ende September einen 30-Jährigen in der Zulassungsstelle in Mindelheim festgenommen, der gleich mehrere Straftaten begangen haben soll. Der Mann hatte versucht, mit gefälschten Ausweisdokumenten ein Fahrzeug zuzulassen. Wenige Wochen zuvor im August war ihm das offenbar gelungen. Später stellte sich laut Polizei jedoch heraus, dass ihm das Fahrzeug gar nicht gehörte. Es war im Ausland zur Fahndung ausgeschrieben, weil es im Rahmen eines Leasingvertrags nicht wie vereinbart an den eigentlichen Eigentümer zurückgegeben worden war. Als der Mann nun im September erneut in der Zulassungsstelle erschien, erkannten ihn die Mitarbeitenden wieder und verständigten die Memminger Kriminalpolizei.

Den Beamten, die den 30-Jährigen kontrollierten, legte er gefälschte Ausweisdokumente vor. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere gefälschte Papiere und ermittelten, dass der Mann unter falschen Personalien in Deutschland gemeldet war und betrügerisch ein Bankkonto eröffnet hatte. Da sowohl hinsichtlich der Identität des Mannes als auch der Herkunft der Fahrzeuge weitere Ermittlungen im Ausland nötig waren, nahmen die Beamten den 30-Jährigen vorläufig fest, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Betrug und möglicher Entwendung der Fahrzeuge im Ausland sind noch nicht abgeschlossen. (mz)