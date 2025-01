In der Mattsieser Straße in Mindelheim kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Müllautos fuhr nach dem Leeren der Tonnen vom Straßenrand an und nahm einem anderen Auto die Vorfahrt. Laut Polizei streifte der Lkw den Wagen und an beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (mz)

