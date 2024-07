Musikalisches Sommerfest: Nachwuchstalente bezaubern in der Altstadt

Gesang und Musik füllten die Gassen und Plätze in der Innenstadt Mindelheims und das bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Die Musikschule Mindelheim schickte sämtliche Instrumentalklassen, die Kinder der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung, das Schulorchester, die Musikschulband und beide Jugendkapellen hinaus, damit sie ihr erlerntes Können vor großem Publikum präsentieren konnten.

Klingende Aushängeschilder für die Mindelheimer Musikschule

Annalena (14), Anika (15) und Leonie (13) musizierten nicht nur mit der Jugendkapelle Mindelheim II, den älteren Jungmusikern, sondern sie waren auch aktiv beim Verkauf von Getränken und kleinen Brotzeiten an der Musikschule. Sie erzählten, dass sie bei vielen Anlässen spielen würden, so auch bei Kommunionsfeiern und die fünf Stücke, die sie an diesem Tag gespielt hatten, gehörten quasi zum Standardprogramm. Trotzdem hatten sie noch eine Hauptprobe für diesen Anlass. Und Anika schwärmte: „Mir gefällt die Veranstaltung sehr gut! Die Atmosphäre ist so schön! Und es ist eine gute Werbung für die Musikschule, um neue Kinder zu begeistern!“

Beim Musikzirkus bezauberte der musikalische Nachwuchs im Hof der Mindelheimer Jesuitenkirche. Foto: Ulla Gutmann

Edith Lehner war mit ihren Gitarrenschülern in der Kornstraße. Nach und nach zeigten die Schüler ihr Können, egal ob noch Anfänger oder schon routiniertere Musiker. Zuvor hatten dort schon Geigenschüler gezeigt, was sie können, an der Sparkasse und auf dem Marienplatz inmitten der Verkaufsstände des Wochenmarktes musizierten Mädchen und Jungs mit ihren Blasinstrumenten. Vor der Musikschule stand ein Klavier. Da spielten nicht nur die Musikschüler, sondern auch kleine Kinder probierten den Klang der Tasten, um vielleicht später dann an der Musikschule zu lernen.

Im Mindelheimer Musikzirkus wurde es abenteuerlich und bunt

Etwas ganz Besonderes war die Aufführung am Nachmittag im Innenhof der Jesuitenkirche, der normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist. Hier hatten die Lehrer der Musikschule mit viel Liebe eine bunte, fröhliche Szenerie für den Musikzirkus der Blockflötenklasse geschaffen. Blockflötenlehrerin Eva Langenwalter erläuterte, dass dabei nicht nur das Flötenspiel im Fokus stehe, sondern auch viel Tanz, Gesang und vor allem die Freude an der Musik. „Wir haben dafür extra einen Jonglierkurs besucht und gelernt, zwei Tücher durch die Luft zu wirbeln“, erzählte sie. Da sangen kleine Wandermusikanten „Hänschen klein“, eine andere Gruppe ein rhytmisches Lied aus Afrika. Bei einem Auftritt trugen die kleinen Musikanten selbst gebastelte Affenmasken und machten einen lustigen Affentanz im Dschungel. Auch eine Ukuleleband musizierte und sang: „Tief im Dschungel spielt eine Band, die keiner kennt!“

Die Passanten waren begeistert vom musikalischen „Sommer in der Stadt“ und stimmten Bürgermeister Stephan Winter bestimmt zu, der bei der Eröffnung gesagt hatte: „Was kann es Schöneres geben, als ein Hobby, das einem selbst Spaß macht und auch noch anderen Freude bereitet.“