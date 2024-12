Neue „Parkhäuser“ für Fahrräder am Bahnhof

Drei neue Fahrradabstellanlagen in der Nähe des Mindelheimer Bahnhofgebäudes sind kürzlich fertiggestellt worden. Künftig können hier 93 Fahrräder überdacht und sicher untergestellt werden. Eine Anlage befindet sich direkt vor der Fußgängertreppe auf dem Bahnhofsvorplatz, eine südlich der Unterführung und eine weitere, etwas versteckt, bei der Packstation. Gefördert wurde das Projekt durch die Regierung von Schwaben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die neuen Anlagen wurden sofort gut angenommen

Obwohl momentan kein typisches Radelwetter herrscht, wurde die Anlage bereits nach wenigen Tagen gut angenommen. Bei der Anlage auf dem Bahnhofsvorplatz handelt es sich um eine Doppelstockanlage. „Die obere Etage stellt die sicherste Aufbewahrungsmöglichkeit dar, sowohl gegen unabsichtliche Beschädigung durch Dritte als auch gegen Diebstahl“, so Radverkehrsbeauftragter Karl Geller. Die oberen Schienen können ganz einfach ausgezogen und in der Endstellung geknickt werden. Wenn das Rad dann hineingeschoben und am Sicherheitsbügel abgeschlossen wurde, kann es ganz leicht in die erste Etage gehoben, eingeschoben und damit sowohl wetterfest als auch diebstahlsicher geparkt werden. Für etwaige Fahrradpannen wurde auf dem Bahnhofsvorplatz zusätzlich eine Servicestation aufgestellt, bei der Luft aufgepumpt werden kann und Werkzeug für Reparaturen zur Verfügung steht. (mz)