Prügelei löst Polizeieinsatz in Mindelheim aus

In einer Wohnung in der Reichenwallstraße in kam es am Samstagnachmittag zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streits setzte es offenbar Faustschläge.

Grund des Streits war nach Auskunft der Polizei eine Meinungsverschiedenheit wegen der Besuchsregelung in der Wohngemeinschaft. Auf der Straße laufende Passanten wurden auf den Streit aufmerksam und verständigten die Polizei, welche die Kontrahenten trennen konnte. Beide Männer seien bei dem Streit leicht verletzt worden. Es gab wechselseitig Anzeigen wegen Körperverletzung. (mz)-