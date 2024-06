Radler rammt Auto, stürzt und verschwindet

Bei einem Zusammenstoß in Mindelheim entsteht beträchtlicher Schaden. Ob es einen Verletzten gab, ist nicht klar. Ein Beteiligter hat sich aus dem Staub gemacht.

Ein Fahrradfahrer war am Mittwochmittag in Mindelheim auf der Bad Wörishofer Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Auf Höhe des Feuerwehrhauses wollte ein Autofahrer links an dem Radler vorbeifahren. Der Fahrradfahrer jedoch schwenkte unvermittelt in die Mitte der Straße und stieß gegen die rechte Seite des Autos. Er verursachte dabei laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß, stand aber wieder auf und fuhr weg. Ob sich der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt hat, ist nicht bekannt, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden. (mz)