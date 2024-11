Rennradfahrer bei Unfall verletzt

In der Allgäuer Straße in Mindelheim ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall ein Mann verletzt worden. Laut Polizei war er mit dem Rennrad unterwegs und fuhr ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Landsberger Straße, als ein in gleicher Richtung fahrender Wagen mit ihm kollidierte. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt kurz an, half dem Radfahrer beim Aufstehen und verließ dann die Unfallstelle. Nach ersten Zeugenaussagen handelt es sich bei um ein silbernes Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

