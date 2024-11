Rotarier unterstützen kreative und soziale Projekte

Der Rotary Club Mindelheim fördert wieder kreative, gemeinnützige Projekte in der Region. Zu diesem Zweck veranstaltete der Club bereits zum sechsten Mal eine Aktion zur Aktenvernichtung. Privatpersonen und Geschäftsleute konnten ihre alten Akten und Datenträger professionell beseitigen lassen. Die Aktion war ein großer Erfolg und 8169 Euro landeten so in der Spendenkasse. Die Rotarier runden den Betrag auf 8500 Euro auf. Projekte aus der Region können sich jetzt beim Rotary Club Mindelheim um eine Förderung bewerben: „Wir sind auf der Suche nach leidenschaftlichen Künstlern, engagierten Gemeinschaftsinitiativen, begeisterungsfähigen Sportvereinen und visionären Projekten, die unsere Region positiv beeinflussen möchten“, so Rotary-Präsident Kurt-Jochen Walter.

Die Bewerbungsfrist beim Rotary Club läuft bis Ende November

Die Bewerbung sollte eine Projektbeschreibung enthalten, in der erklärt wird, wie es die Lebensqualität in unserer Region verbessern kann. Außerdem sollte es einen Finanzierungs- und einen Zeitplan geben. Erwünscht ist auch eine Erläuterung, welche langfristig positiven Auswirkungen das Projekt auf die Gemeinschaft haben wird. Bewerbungen können an info@buersten-walter.de gesendet werden. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November.