An der sogenannten Baywa-Kreuzung in Mindelheim hat es am Montagabend gekracht. Laut Polizei missachtete eine 40-jährige Autofahrerin die rote Ampel und fuhr noch in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem bereits fließenden Querverkehr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Schaden von rund 3500 Euro. (mz)

