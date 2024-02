Schaurig-schöner Narrensprung in Mindelheim

Der Narrenbaum ist aufgestellt - für Mindelheim neben Durahansl und Co. das untrügliche Zeichen, dass Fasching ist. Das zeigte sich auch beim großen Narrensprung.

Nach einer halben Stunde war es vollbracht: Der Durahaufa Mindlhoim sowie zahlreiche Hästräger, Guggamusiker und Besucher wohnten am Freitagabend dem traditionellen Narrenbaum-Aufstellen auf dem Marienplatz bei.

Während die Mindelauer Burschen den Baum in bewährter Manier per Muskelkraft aufstellten, traten einige Viertklässler der Mindelheimer Grundschule zum Wettbewerb um den besten Fasnetsspruch an. Am Ende einigte sich die Jury auf folgende Platzierungen: Siegerin wurde Lena Haldenmayr aus der Klasse 4B. Zweite wurde Sophia Rehm (4C) vor Lamija Husamovic (4B).

Das steht das Ding: Die Mindelauer Burschen haben den Narrenbaum ohne Probleme auf dem Marienplatz aufgestellt. Foto: Axel Schmidt

Alle drei durften sich über ein kleines Geschenk freuen und wurden von den zahlreichen Zuhörern am Marienplatz ausgiebig beklatscht. Der Auftakt für ein besonderes Faschingswochenende war also gemacht. Denn der große Höhepunkt sollte einen Tag später folgen.

Die erfolgreichen Fasnetssprecherinnen: Unser Bild zeigt die Siegerinnen (vorne von links) Lamija Husamovic, Lena Haldenmayr und Sophia Rehm mit den Zunftmeistern des Durahaufens Bernhard Preschl und Caroline Blum. Foto: Axel Schmidt

Beim Narrensprung in Mindelheim ging es richtig rund

Bei blauem Himmel und Sonnenschein standen die jüngsten Faschingsfans aufgeregt an der Mindelheimer Maximilianstraße und warteten auf den großen Narrensprung, der dieses Mal den Familien zuliebe bereits am Spätnachmittag startete. 50 Narrenzünfte in traditioneller alemannisch-schwäbischer Kostümierung zogen durch die Mindelheimer Altstadt, schaurig-schöne handgeschnitzte Holzmasken und handgenähte Häser waren zu bewundern. "Die Umszugsstrecke ist toll und die Leute machen hier super mit", sagte Alissia Zimmermann begeistert, die mit den Guggenmusikern "Tuarbaguger Escha" eigens aus Liechtenstein angereist war, um für Stimmung zu sorgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch die Fanfarengruppe Mindelheim sorgte mit fetzigen Tönen für gute Laune. Beim Gastgeber "Durahaufa Mindlhoim" waren schon die Jüngsten mit am Start. "Am tollsten ist es, Bonbons zu verteilen", sagte der fünfjährige Elias, sein eineinhalbjähriger Bruder sorgte vom Kinderwagen aus für ein Lächeln der Zuschauer. Die "Flecka Hexa" aus Wäschenbeuren begeisterten wie einige andere Zünfte mit einer Hexen-Pyramide vom Feinsten. "Wir kommen immer wieder, die Stimmung ist einfach gigantisch in Mindelheim."

172 Bilder Bunt & närrisch: Die schönsten Bilder vom Narrensprung in Mindelheim 2024 Foto: Kathrin Elsner

Auch die Organisatoren des Durahaufa sind zufrieden mit dem Narrensprung

Durahaufa-Zunftmeister Bernhard Preschl, der an der Seite von Jeanette Kion und Christian Holl als Ansager den Zuschauern die traditionellen Zünfte und deren Narrenruf näher brachte, zeigte sich am Ende sehr zufrieden. Dass den Narrensprung in diesem Jahr so viele Kinder miterleben durften und das Wetter eher an Frühling erinnerte, sei besonders schön gewesen. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", verriet der Zunftmeister.

Schließlich habe der Durahaufa mit 60 Mitgliedern die Organisation des großen Narrensprungs bis hin zum Auf- und Abbau des 1000-Mann Partyzelts gestemmt. Dort feierten dann die Hexen, Geister, Bärbl, Dreckspatzen, Hansel, Lacha-Dreggler, Hoidele, Bobbele und Co. ausgiebigst den gelungenen Tag.