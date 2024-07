Schreiner-Nachwuchs zeigt, was er draufhat: Das sind die Sieger

Wer den Beruf des Tischlers erlernt, ist keineswegs auf dem Holzweg. Dies wurde einmal mehr bei der Ausstellung der Gesellenstücke deutlich, zu der die Schreiner-Innung Mindelheim-Memmingen eingeladen hatte. In der Technikerschule zeigten 37 Jungschreiner aus der Region einem interessierten Publikum, was sie so alles drauf haben. Zu bewundern waren formschöne, ausgefallene und zeitgerechte Möbelstücke. Mit Meister Eder hatte das nichts mehr zu tun.

