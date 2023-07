So gut ist das Frundsbergfest 2023 in Mindelheim gelaufen

Plus Der Frundsberg Festring zieht ein positives Fazit des historischen Festes in Mindelheim. Zugleich räumt er mit einer Zahl auf, die seit Jahren kolportiert wird.

Die Bärte sind wieder ab, die Erinnerungen noch frisch: Bürgermeister Stephan Winter sprach unmittelbar nach dem Ende des Frundsbergfestes 2023 von einem „sehr schönen, wunderbaren Fest“. Das Wetter habe an den entscheidenden Stellen mitgemacht. Auch für notwendige Abkühlung sei gesorgt worden, sodass die Aktiven wie die Besucherinnen und Besucher ein entspanntes Stadtfest erleben konnten. Das Stadtoberhaupt würdigte auch den großen Einsatz aller Beteiligter für diese Zeitreise, die für Mindelheim das Aushängeschild schlechthin ist.

Der Vorsitzende des Frundsberg Festrings Norbert Sliwockyj hat das Fest 2023 ähnlich positiv erlebt. Es sei eine Veranstaltung gewesen, die von einer „außerordentlich guten Grundstimmung getragen wurde“. Er habe viel Freude erlebt und positive Kritik zurückgemeldet bekommen. Das Fest sei großteils völlig reibungslos verlaufen, betonte Sliwockyj, von kleinen technischen Pannen abgesehen.