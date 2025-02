Spannende Französisch-Stunden für die Jüngsten

Am Maristen-Gymnasium in Mindelheim stand der Deutsch-Französische Tag ganz im Zeichen spielerischen Lernens. Auf Anregung der Fachschaftsleiterin Französisch, Birgit Davids, besuchte die Klasse 9SWS die erste Klasse der St.-Josef-Grundschule. Begriffe wie „Bonjour“ und „Je m‘appelle“ wurden spielerisch vermittelt, bei einem Dalli-Klick-Spiel gab es spätestens bei „Astérix et Obélix“ kein Halten mehr und beim Memory wurde deutlich, wie viel Französisch auch im eigenen Alltag präsent und damit schon bekannt ist. Ein weiteres Highlight war der Besuch der Elftklässler in der zweiten und dritten Klasse. Gemeinsam wurden dort detailgetreue Eiffeltürme gebastelt und die Kinder probierten bei einem Turnier im französischen Nationalsport Boule aus.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschulklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis