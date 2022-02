Mindelheim

"Spaziergänger" halten sich nicht an Wegführung

Auch an diesem Montag waren in der Mindelheimer Innenstadt wieder rund 800 "Spaziergänger" unterwegs, die mit der Corona-Politik nicht einverstanden sind.

Plus Durch den Corona-Protestzug durch Mindelheim wurde auch die Blutspendeaktion im Forum beeinträchtigt.

Von Johann Stoll

Bei dem nicht angemeldeten sogenannten „Spaziergang“ vom vergangenen Montag in Mindelheim haben sich die 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht exakt an die von Landratsamt und Polizei vorgegebene Wegführung gehalten. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mit.

