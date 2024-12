Tauschring spendet für unverschuldet in Not geratene Menschen

Vom Erfolg des diesjährigen 9. Mindelheimer Schenktag mit mehr als 900 Besucherinnen und Besuchern sollten auch unverschuldet in Not geratene Menschen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung profitieren, waren sich die Organisatoren um Frank Rattel einig. 250 Euro vom Erlös des Schenktages werden an die Kartei der Not, das gemeinnützige Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet. Das Team von über 20 Mithelfern hatte alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm beim Schenktag gerecht zu werden. Jetzt überbrachte Frank Rattel einen symbolischen Spendenscheck zur MZ-Redaktion.

Lange Schlangen sind beim Schenkktag in Mindelheim keine Seltenheit. (Archivfoto) Foto: Franz Rattel