Unbekannter beißt Mann ins Gesicht: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr am Mindelheimer Busbahnhof in der Landsberger Straße zugetragen hat. Laut Polizei biss ein bislang Unbekannter einen 23-Jährigen ins Gesicht und flüchtete dann in östliche Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 melden sollen. (mz)

