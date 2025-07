Unfall mit zwei Autos und einem Traktor

Auf der B16 in Richtung Hausen hat es am Samstag einen Verkehrsunfall mit drei Beteiligten gegeben. Die Fahrzeuge waren in einer Kolonne unterwegs. Eine 62-Jährige wollte den vor ihr fahrenden Traktor überholen und übersah dabei den Wagen einer bereits im Überholvorgang befindlichen 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an den beiden Autos und am Traktor ein Schaden von insgesamt rund 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis