Unfall nahe Skyline Park: Autofahrer flüchtet nach gefährlichem Ausweichmanöver

Auf der Staatsstraße St 2518 zwischen dem Skyline Park in Rammingen und Mindelheim hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 77-jähriger Autofahrer in Richtung Mindelheim unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein anderes Auto entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 77-Jährige nach links aus, überquerte die Gegenfahrbahn und fuhr in eine Hecke. Sein Auto wurde hierbei stark beschädigt. Der entgegenkommende Fahrer hielt laut Polizei nicht an und auch der 77-Jährige fuhr zunächst weiter. Nach rund 20 Kilometern blieb sein Auto jedoch infolge des Unfallschadens stehen und musste abgeschleppt werden. Der Schaden bewege sich in fünfstelliger Höhe, so die Polizei. Sie bietet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

