Fahrerflucht auf dem Lidl-Parkplatz: Wer hat etwas gesehen?

Am Montagnachmittag – laut Polizei zwischen 16.38 und 16.55 Uhr – hat ein 37-jähriger Mann sein Auto auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarkts in Mindelheim abgestellt. Als er zum Wagen zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Heckstoßstange. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort und flüchtete somit unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)

