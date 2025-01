Unfallflucht: Frau beobachtet, wie das eigene Auto angefahren wird

In der Nacht auf Sonntag ist in der Westernacher Straße auf Höhe der Hausnummer 8 ein geparkter BMW X3 beschädigt worden. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher mit seinem grauen Audi A3 aus der Parklücke am Straßenrand heraus und touchierte mit seinem Heck beim Wenden das Heck des geparkten BMW. „Nach einem lauten Knall durch die Kollision fuhr der Audi weg, ohne sich um etwaige Feststellungen zu kümmern, obwohl die Besitzerin des beschädigten Pkw in unmittelbarer Nähe stand und den Vorfall genauestens beobachten konnte“, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des Audis und etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)

