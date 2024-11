Verbotene Prostitution in Mindelheimer Hotel

Eine Prostituierte hat in der Nacht auf Samstag in Mindelheim verbotenerweise ihre Dienste angeboten. Die 24-Jährige hatte sich laut Polizei in einem Hotelzimmer eingemietet, um Kunden zu empfangen. Nach einem Hinweis kontrollierte die Polizei die Frau und stellte fest, dass sie keine Unbekannte war: Sie war offenbar bereits mehrfach aus den gleichen Gründen polizeilich in Erscheinung getreten. Weil die Frau ihren Wohnsitz in Rumänien hat, musste sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution. (mz)

