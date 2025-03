Vertreter der Opfer kritisieren das Angebot der Maristen zur „Aufarbeitung“

Überraschend kam vor wenigen Tagen die Nachricht, dass das Urteil gegen den ehemaligen Maristenfrater jetzt doch rechtskräftig ist, und es keine Revision geben wird. Dazu und zum Angebot der Maristen, dass Betroffene sich an eine Anwaltskanzlei wenden können, um ihre eigenen Fälle aufzuarbeiten, hat sich jetzt der Verein „Wir sind Viele!“ geäußert, der die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an Jugendlichen und jungen Erwachsenen speziell im Kontext des Maristenkollegs Mindelheim vertritt.

Am angebotenen Aufarbeitungsprojekt kritisieren die Vertreter des Vereins vor allem die fehlende Unabhängigkeit. In einer Pressemitteilung heißt es: „Das unabhängige Aufarbeitungsprojekt der Maristen und der Kanzlei Westpfahl Spilker Witt (WSW) ist weder unabhängig noch eine Aufarbeitung. Der Rahmen ist, dass die Täterorganisation Maristenbrüder FMS Deutschland mit ihrem Geld eine Anwaltskanzlei mit einer Prüfung beauftragt. Es handelt sich um das abhängige Projekt einer Täterorganisation in deren Interessen. Diese Abhängigkeit wird zusätzlich untermauert durch die Tatsache, dass die Kanzlei WSW in der Vergangenheit ein vergleichbares Gutachten – das „Erste Kölner Gutachten“ – nicht veröffentlichen durfte, da der Auftraggeber dies verweigerte.

Kritik an der Abhängigkeit der beauftragten Kanzlei

Der Verein habe kein Vertrauen in dieses Vorhaben und rechne nicht damit, dass die Interessen der Betroffenen bestmöglich durch die Kanzlei WSW vertreten werden, da die Abhängigkeit zur Täterorganisation besteht.

In der Mitteilung heißt es auch, der Maristenorden müsste sich an seinen eigenen „Fünf Werten“ messen lassen, in denen es unter anderem heißt: „Anderen dabei helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, aufmerksam sein gegenüber den Bedürfnissen anderer“. Man erwarte, dass dies auch für die Betroffenen gelte und nicht nur für den Orden selbst und die Täter.

Der Verein der Betroffenen empfiehlt unabhängige Beratung

Der Verein erwartet von diesem Format keinen signifikanten Beitrag zur Aufarbeitung der sexuellen Übergriffe am Maristenkolleg, denn die Interessen der Betroffenen werden nicht berücksichtigt. Als internes Bewältigungsprojekt für die Täterorganisation mag es dienen und dazu, in der Öffentlichkeit ein vermeintlich positives Außenbild darzustellen. Den Aufruf, dass Betroffene sich bei der Kanzlei WSW oder dem Orden melden sollen, sieht der Verein kritisch. „Wir empfehlen den Betroffenen, eine wirklich unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen“, rät er. (mz)