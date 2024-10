Viele alte Schätze: Das südschwäbische Archäologiemuseum wird 30 Jahre

Pfeilspitzen aus der Mittelsteinzeit, Schwerter aus der Bronzezeit, keltische Goldmünzen und römische sowie alamannische Waffen und Schmuck – das südschwäbische Archäologiemuseum in Mindelheim hat allerhand alte Schätze in seinen Vitrinen. Da mutet der 30-jährige Geburtstag des Museums wie ein historischer Wimpernschlag an.

Dass Mindelheim ein weiteres Museum von überregionaler Bedeutung erhalten sollte, wurde schon 1987 besiegelt, als im Colleg eine Zweigstelle der Archäologischen Staatssammlung in München aufgebaut werden sollte. Immerhin gab es in Schwaben zahlreiche archäologische Funde, die den Menschen aus der Region nahegebracht werden sollten. Etwa der 1990 bei Sontheim gefundene Goldschatz aus der Keltenzeit.

Vom Vertragsabschluss bis zur Eröffnung dauerte es sieben Jahre

Nach dem Vertragsabschluss dauerte es sieben Jahre, ehe die Ausstellung im Mai 1994 eröffnet wurde. Im Festakt in der Jesuitenkirche, die von der Mindelheimer Jugendkapelle umrahmt wurde, sagte Bürgermeister Stephan Winter, dass das Archäologiemuseum nach der Eröffnung des Heimatmuseums 1903 den beinahe 100-jährigen Museumsaufbau in Mindelheim vor 30 Jahren abgeschlossen habe. „Es ist eine große und großartige Ausstellung. Allein der römische Reisewagen ist eine Reise nach Mindelheim wert“, warb er.

In einer kleinen Gesprächsrunde, moderiert von BR-Redakteur Florian Regensburger, erzählten anschließend Professor Rupert Gebhard (Direktor der Archäologischen Staatssammlung München), Dr. Dorothea van Endert (damalige Leiterin des Museums), Bezirksheimatpfleger Peter Hartmann, Professor Hans Frei (ehemaliger Bezirksheimatpfleger) und Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler von den Anfängen des Museums und dessen heutiger Bedeutung.

Icon Vergrößern Bei einer Gesprächsrunde mit (von links) Prof. Dr. Rupert Gebhard (Direktor der Archäologischen Staatssammung in München), Dr. Dorothea van Endert (erste Leiterin des Archäologimuseums in Mindelheim), Peter Hartmann (Bezirksheimatpfleger), Christian Schedler (Kulturamtsleiter Mindelheim), Prof. Dr. Hans Frei (ehem. Bezirksheimatpfleger) wurde an die Anfänge des Museums erinnert. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Bei einer Gesprächsrunde mit (von links) Prof. Dr. Rupert Gebhard (Direktor der Archäologischen Staatssammung in München), Dr. Dorothea van Endert (erste Leiterin des Archäologimuseums in Mindelheim), Peter Hartmann (Bezirksheimatpfleger), Christian Schedler (Kulturamtsleiter Mindelheim), Prof. Dr. Hans Frei (ehem. Bezirksheimatpfleger) wurde an die Anfänge des Museums erinnert. Foto: Axel Schmidt

Dabei erinnerte Rupert Gebhard, dessen Vater einst bei der Eröffnung des Mindelheimer Archäologiemuseums dabei war, an die vorgeschichtliche Sammlung im Mindelheimer Heimatmuseum, die 1954 eröffnet wurde. Praktisch sei das der Vorläufer gewesen, der Weg hin zum eigenständigen Museum sei mit dem Ziel der Archäologischen Staatssammlung einhergegangen: „Wir wollen in ganz Bayern Ausstellungen haben, um den Menschen vor Ort ihre Geschichte näherzubringen“, so Gebhard.

Der Dachboden des Collegs bot sich als Ausstellungsfläche an

Schedler, der seit 1992 in Mindelheim arbeitet, kann sich an den Aufbau des Archäologiemuseums erinnern: „Wir hatten im Colleg einen riesigen Dachboden, der darauf gewartet hat, genutzt zu werden.“ Allerdings habe es einige bauliche Hürden gegeben: So musste etwa ein Wanddurchbruch her, um den Nachbau des römischen Reisewagens in die Ausstellungsräume zu bekommen. „Es war spannend“, sagte Schedler. „Es war viel Arbeit, die Ausstellung aufzubauen. Aber sie hat auch viel Spaß gemacht“, erinnert sich Dorothea van Endert. Herausgekommen ist ein Museum, das immer noch fasziniert.

Icon Vergrößern Einer der Hingucker ist der „Sontheimer Goldschatz“ (auch wenn es sich hier um Nachbildungen handelt), den hier (von links) Bezirksheimatpfleger Peter Hartmann, Museumsleiterin Friederike Haber und ihre Vorgängerin Dorothea van Endert bewundern. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Einer der Hingucker ist der „Sontheimer Goldschatz“ (auch wenn es sich hier um Nachbildungen handelt), den hier (von links) Bezirksheimatpfleger Peter Hartmann, Museumsleiterin Friederike Haber und ihre Vorgängerin Dorothea van Endert bewundern. Foto: Axel Schmidt

Hans Frei, damaliger Bezirksheimatpfleger, schreibt dem Archäologiemuseum in Mindelheim die Bedeutung zu, die Museen seiner Ansicht nach haben: „Museen sind nicht für Fachleute, sondern sollen die gesamte Bevölkerung ansprechen. Dazu haben die Mindelheimer Museen wesentlich beigetragen – und dafür muss man sie erhalten“, so sein Plädoyer. Alfons Weber, der stellvertretende Bezirkstagspräsident, überreichte denn auch einen Scheck in Höhe von 500 Euro für das Archäologiemuseum. „Museen haben die Aufgabe, zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Das gelingt hier vorbildlich.“

Mittlerweile besteht die Mindelheimer Museumslandschaft aus fünf einzelnen Museen, nämlich dem Heimatmuseum, dem Turmuhrenmuseum, dem Textilmuseum, dem Krippenmuseum und eben dem Archäologiemuseum. „Damit bereichert Mindelheim die Kultur Schwabens“, sagte Alfons Weber lobend. Und Dorothea van Endert wünschte sich für die Zukunft, dass das Museum auch in Zukunft Zulauf von vielen Besuchern, insbesondere Kindern und Schülern, habe.

Info: Das Archäologiemuseum ist von Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.