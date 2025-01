An der Ausfahrt eines Parkplatzes in den Heimenegger Weg kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte ein Mann mit seinem Wagen vom Parkplatz in den Heimenegger Weg einfahren und nahm dabei einer Autofahrerin die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis