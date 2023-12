Mindelheim

Was macht der Busunternehmer Wolfgang Steber im Ruhestand?

Wolfgang Steber, früherer Chef von Steber Tours in Mindelheim, hat in seinem Ruhestand noch keinen langweiligen Tag erlebt.

Plus Fast 50 Jahre hat der Mindelheimer Busunternehmer Wolfgang Steber gearbeitet. Seit Mai ist er Rentner. Aber was heißt das schon in Zeiten von Fahrermangel?

Von Johann Stoll

Vor 47 Jahren ist Wolfgang Steber aus Mindelheim beim gleichnamigen Busunternehmen eingestiegen, das längst Steber Tours heißt und eine beachtliche Entwicklung genommen hat. Seit 1954 besteht es an der Krumbacher Straße und beschäftigt heute 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heuer im Mai hat Wolfgang Steber das Ruder an seinen Sohn Manuel übergeben. Wie nutzt der 67-jährige frühere Firmenchef seitdem seine neue Freiheit?

So ganz draußen ist man als Unternehmer ja nie

Vielleicht muss man an dieser Stelle vorausschicken, dass es selten ein harter Schnitt ist, wenn ein Unternehmer ins zweite Glied zurücktritt. Das ist auch bei Wolfgang Steber so, der inzwischen in Baisweil lebt. Die Erfahrung des Älteren und die Dynamik der Jugend gehen Hand in Hand, sagt er. Das EDV-Programm, das Steber zusammen mit einem Nachbarn aus Baisweil für den Betrieb entwickelt hat, pflegt Wolfgang Steber auch weiter. Er ist also nicht aus der Welt.

