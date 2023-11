Weniger arbeiten: So will Mindelheim attraktiv bleiben

Plus Fachkräfte werden überall gesucht, auch in den Rathäusern. Die Kreisstadt Mindelheim lockt mit früherer Rente und mehr Bewegung

Bis Ende 2022 war es Beschäftigten im Öffentlichen Dienst möglich, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Der Tarifvertrag sah flexible Arbeitszeitregelungen vor für ältere Beschäftigte. Sie konnten einen sogenannten Altersteilzeitvertrag schließen.

Diese Regelung gibt es seit Januar 2023 nicht mehr. Personalchef Andreas Hohenleitner sagte vor dem Stadtrat, dieser Passus sei still und leise weggefallen. Ob bewusst oder aus Nachlässigkeit der Gewerkschaft, das ließ er offen.