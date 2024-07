In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte ein Haus in der Westernacher Straße in Mindelheim mit zwei Eiern beworfen. Laut Polizei entstand dadurch an der Fassade ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter oder der Täterin geben kann, soll sich bei der Polizei Mindelheim melden, Telefon 08261/76850. (mz)

