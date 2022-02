Werte machen am Mindelheimer Maristenkolleg Schule

Plus Am Mindelheimer Maristenkollegs setzen sich Schülerinnen und Schüler für Werte und gegen Rassismus ein. Drei Jugendliche spielen dabei eine besondere Rolle.

Bildung ist viel mehr als Mathe-Formeln anwenden können und Englischvokabeln auswendig lernen. Am Maristenkolleg gibt es deshalb gleich zwei Initiativen für gesellschaftliches Engagement: Das Gymnasium bekennt sich zur „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ und an der Realschule lässt sich die 15-jährige Philomena Hentrich derzeit zur „Wertebotschafterin“ ausbilden.