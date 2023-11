Wie sich vor Schockanrufen und Enkeltrick schützen?

Kriminelle nehmen Ältere ins Visier. Damit sie kein leichtes Spiel haben, gibt der frühere Kripo-Chef bei einem Vortrag Tipps.

Der frühere Memminger Kripochef Wolfgang Sauter informiert mit einem öffentlichen Vortrag in Mindelheim über die besonderen Gefahren, die Kriminelle für Senioren darstellen. Die Veranstaltung am Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Mindelheim richtet sich an ältere Menschen und deren Angehörige. Sauter berichtet darüber, dass Kriminelle gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen.

Dies liege neben den Einschränkungen des Alters auch daran, dass diese Personengruppe tagsüber in der Regel allein zu Hause und weniger widerstandsfähig ist. Der Umfang möglicher Straftaten ist groß. Er reicht von Einbruch über Kaffeefahrten, Abo-Abschlüsse an der Haustür, Handwerkerkolonnen, Trickbetrug und Trickdiebstahl an der Haustür bis hin zu Enkeltrick und Schockanrufen. Der ehemalige Leiter der Kripo Memmingen zeigt anhand konkreter Fallbeispiele die Vorgehensweise der Kriminellen und gibt Verhaltensempfehlungen, um sich selbst und Angehörige zu schützen. (mz)