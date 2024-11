Wohnungsgenossenschaft Mindelheim baut Personalwohnheim für Klinik

Bis die ersten Pflegekräfte in das neue Personalwohnheim in der Krankenhausstraße einziehen können, wird es zwar noch geraume Zeit dauern. Den Mietvertrag haben Florian Schuster, der Prokurist der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim (WBG), die das Wohnheim baut, und der Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu, Florian Glück, aber schon jetzt unterzeichnet. Sie besiegelten damit die Zusammenarbeit für das Projekt, das dringend benötigten Wohnraum für Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege sowie für Pflegekräfte und Mitarbeitende des Gesundheitswesens schaffen soll.

Das neue Personalwohnheim auf dem Klinikgelände soll 2028 fertig sein

Das geplante Personalwohnheim umfasst 49 Wohneinheiten und wird mit einer Tiefgarage ausgestattet. Es soll 2028 fertig sein und den Bewohnerinnen und Bewohnern kurze Wege zum Krankenhaus und ein angenehmes Wohnumfeld ermöglichen. Das Gebäude wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und an die Fernwärme der WBG angeschlossen. Mit dem Neubau werde ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Klinikstandortes Mindelheim gesetzt, so die WBG in einer Pressemitteilung. (mz)