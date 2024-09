Zeiht es Sie nach München auf die Wiesn?

In München ist die Wiesn in vollem Gange. Das größte Volksfest der Welt lockt Menschen aus aller Welt in die Stadt, ist aber auch für viele in der Region ein großer Anziehungspunkt. „Wie stehen Sie zum Oktoberfest?“ haben wir deshalb Passanten in Mindelheim gefragt.

Ramona Mayr, Stockheim:

„Ich finde das Oktoberfest an sich eine ziemlich coole Sache. Es ist auch definitiv besonders und einmalig in Deutschland. Für mich persönlich ist es aber zu überdimensional und zu belastend für den Geldbeutel. Ich bin vom Dorf und mir sind kleine Dorffeste lieber. Ich finde es toller, in einem kleineren Rahmen zu sein, in dem sich jeder kennt und nicht in einem Massenwahnsinn, der ein bisschen ausartet.“

Ute und Uwe Becker, Obertshausen (bei Frankfurt); sind hier im Urlaub:

Ute und Uwe Becker Foto: Victoria Moser

„Auf das Oktoberfest gehen wir nicht; es sind uns zu viele Menschen da. Außerdem haben wir kein Dirndl und keine Lederhose. Auch daran scheitert es schon.“

Diego Gomez Velazquez, Oberbergischer Kreis (Nähe Köln):

Diego Gomez Velazquez Foto: Victoria Moser

„Ich bin heute hier wegen Geschäftsterminen, aber morgen geht es zum Oktoberfest. Ich bin dort jedes Jahr. Ich gehe sehr gerne dorthin und sehe das auch als Teil meiner Integration in Deutschland, da ich aus Spanien komme. Nach dem Karneval ist das Oktoberfest das zweitwichtigste Ereignis des Jahres für mich.“

Fanny und Pelle, Wandergesellen:

Fanny und Pelle Foto: Victoria Moser

Fanny: „Ich finde es heutzutage zu touristisch und überlaufen. Für meinen Geschmack ähnelt es auch zu stark einem Sauffest. Außerdem muss man viel anstehen. Man könnte auch einfach viel gemütlicher und netter in kleinerer Runde das Gleiche tun – mit weniger klischeehafter Musik.“

Pelle: „Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich habe auch nicht wirklich das Verlangen, dorthin zu gehen, weil es mir zu groß ist. Ich finde es schade, dass man mittlerweile überall in Deutschland mit Oktoberfest-Werbung bombardiert wird. Es gibt so viele regionale Feste und es stört mich, dass so ein großer Fokus auf diese eine Veranstaltung gelegt wird.“