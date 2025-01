Zusammenstoß wegen eines Falschparkers

In der Mindelheimer Bahnhofstraße hatte am Dienstag ein Autofahrer so geparkt, dass ein Lkw die Verkehrsinsel auf Höhe der Gabelsberger Straße nicht auf seiner Spur passieren konnte. Der Lkw-Fahrer wich auf die linke Spur aus. Das wiederum übersah der Fahrer eines Kleintransporters, der von der Gabelsberger- in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem laut Polizei ein Schaden von rund 13.000 Euro entstanden ist. (mz)

