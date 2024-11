Zwei Autofahrer biegen gleichzeitig ab: Unfall

Mit dem Schrecken kamen zwei Pkw-Fahrer davon, deren Autos am Freitag in Mindelheim beim Abbiegen ineinander gekracht sind. Laut Polizei kamen die Autofahrer aus gegenüberliegenden, untergeordneten Straßen und wollten jeweils nach links auf die Landsberger Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (mz)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis