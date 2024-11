Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Geraume Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen voraussichtlich zwei Autofahrer, die sich am Samstag in Mindelheim unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatten. Ein 29-Jähriger war am Samstag im Innenstadtbereich von der Polizei kontrolliert worden. Den Verdacht der Beamten, dass er Drogen konsumiert haben könnte, bestätigte ein Drogenvortest, der junge Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren.

Ebenfalls sein Auto stehen lassen musste ein 31-Jähriger, den eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen am Samstagabend in der Kanzelwandstraße in Mindelheim angehalten und dabei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt hatte. Der 31-Jährige verweigerte einen Drogenvortest, gab nach der Blutentnahme aber zu, einen Joint geraucht zu haben. Ihm drohen ein Bußgeld von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister. (mz)