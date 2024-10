Zwei Fahrräder in einer Nacht gestohlen

Zwei Fahrräder sind in der Nacht auf Dienstag in der Mindelheimer Innenstadt gestohlen worden. Laut Polizei wurde am Abend in der Maximilianstraße ein Pedelec entwendet, das mit einem massiven Fahrradschloss an einem Fahrradständer in der Nähe der Sparkasse gesichert war. Von Fahrrad und Schloss fehlt jede Spur. Später wurde dann noch ein unversperrtes Herrenrad aus einem Fahrradständer in der Kornstraße gestohlen. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sein Fahrrad codieren zu lassen und rät, Fahrräder immer gut zu versperren oder im Innenbereich der Häuser abzustellen. (mz)

