Mindelheim

08:04 Uhr

Bei diesem Bauern werden 400 Bullen täglich auf frisches Stroh gebettet

Plus Tierwohl ist Verbrauchern wichtig. Landwirt Günter Ganz aus Mindelheim nimmt das sehr ernst und hat in einen neuen Stall investiert, damit sich die Tiere wohlfühlen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Was sofort auffällt, ist die Ruhe. 400 Mastrinder befinden sich in dem 78 mal 16 Meter großen Laufstall im Norden von Mindelheim. Wohl in jedem anderen Stall würde ein ohrenbetäubendes Gebrüll einsetzen, wenn sich eine Gruppe fremder Menschen nähert. Nicht so im Stall von Günter Ganz. Hier bleibt alles ruhig, als sich die kleine Delegation aus Medienvertretern und Mitarbeitern des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nähert. 400 Fleckvieh-Bullen im Alter zwischen fünf und 18 Monaten leben in Boxen zu 15 bis 17 Tieren, bis sie mit 18 Monaten die Schlachtreife von 750 Kilogramm erreicht haben. Das Besondere dabei: Alle Tiere sind ruhig, wirken zufrieden. Einige fressen gemütlich ihre Ration aus Mais, Stroh, Gerste und Raps. Die anderen, die bereits satt sind, haben sich nach hinten vom Futtertrog weg verzogen und liegen im Stroh. Dieser Stall hat einige Besonderheiten, die man in der Tierhaltung nicht oft findet.

Mit dem Strohmist werden Strom und Wärme erzeugt

Deshalb bekam Günter Ganz das Label „well Farming“ für tiergerechte Haltung mit mehr Platz, Frischluft und Außenklima durch Vion und die Erzeugergemeinschaft Schlachtvieh Allgäu mit Sitz in Ketterschwang. Jeden Tag wird frisch eingestreut. Der Strohmist wandert dabei unterirdisch mit vier Prozent Gefälle hinüber zur benachbarten Biogasanlage. Wo früher vor allem Mais hineingeschüttet wurde, wird nun der Mist der Mastrinder für die Erzeugung von Strom und Wärme genutzt. Für 55 Wohnungen im Norden von Mindelheim kommt die umweltfreundliche Energie vom Bauernhof Ganz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen