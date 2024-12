Stadtbücherei: Ein Umzug mit Tonnen von Büchern

Jeder, der schon einmal umgezogen ist, weiß: Die Kisten mit den Büchern sind die unbeliebtesten. Kaum hat man ein paar Schmöker im Umzugskarton, lässt sich der kaum noch tragen. Doch was macht man, wenn man nicht nur mit ein paar Büchern, sondern gleich mit einer ganzen Bücherei umziehen muss? In dieser Situation steckt gerade Claudia Rothermel, die Leiterin der Mindelheimer Stadtbücherei: Weil das Gebäude saniert werden muss, zieht die Bibliothek übergangsweise in die Museen im Colleg. Für Rothermel und ihr Team bedeutet das viel Arbeit – und doch bleibt die Diplom-Bibliothekarin optimistisch. Auch deshalb, weil das neue Gebäude Vorteile bietet, vor allem für die Leserinnen und Leser.

