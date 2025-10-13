Von Schultüte bis Tropenfrucht: Das passiert bei der Mindelheimer Tafel

„Die Tafel“ – das hat sicherlich jeder schon einmal gehört oder etwas darüber gelesen. Das ist die Institution, die sich dafür einsetzt, Menschen in finanziell herausfordernden Situationen mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen, die ansonsten im Müll landen würden. Sie verbindet also, mit dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Stunden, soziales Engagement mit dem Umweltgedanken und Nachhaltigkeit. Doch das will geschickt organisiert und koordiniert werden. Auch bei uns gibt es einige solche Einrichtungen, so auch die Mindelheimer Tafel als langjährige Institution im Unterallgäu unter dem Dach der Caritas. Kürzlich feierte sie als älteste Tafel im Unterallgäu mit dem Kleiderladen „Klamotte“ ihr 20-jähriges Bestehen.

Die Einsätze der Tafel-Helfer werden koordiniert wie bei einer Firma

Das Zusammenspiel aus Beschaffung, Lagerung und Ausgabe muss koordiniert werden wie in einer Firma. Immerhin gibt es rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ursula Richinger hat damit gut zu tun: „Es ist eine spannende und bodenständige Arbeit, man trifft viele Menschen und man sitzt nicht nur am Computer“, so die Koordinatorin. Jede Woche plant und organisiert sie eine Lebensmittelausgabe, an der am Ende rund 20 Personen beteiligt sind. Das bedeutet eine gute Einsatzplanung und Absprache, damit auch alle Lebensmittel da ankommen, wo sie gebraucht werden.

Zunächst müssen die Waren die Räume in Mindelheim in einwandfreiem Zustand erreichen. Dafür sorgen die Fahrer, die die Lebensmittel und auch andere Waren im gesamten Unterallgäu abholen und zusammentragen. Diese werden aus den verschiedensten Gründen nicht mehr verkauft, wie beispielsweise ein nahendes Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch Überproduktion. „Manchmal ist es verrückt, was es saisonal bedingt dann alles gibt“, so Ursula Richinger. Es gibt immer mal wieder Lebensmittel, die selbst die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht gesehen haben oder besondere und exotische Geschmacksrichtungen. Auch Drogerieartikel sind manchmal im Sortiment und mitunter recht beliebt. Kurz vor dem Schuljahresbeginn im September standen auch zahlreiche Schultüten für die ABC-Schützen bereit.

Die Angebote bei der Mindelheimer Tafel beschränken sich nicht nur auf Lebensmittel Foto: Jana Krumm

Der richtige Transport und die richtige Lagerung mit Einhaltung der Kühlkette, Hygiene und Lebensmittelsicherheit stehen für die Freiwilligen an oberster Stelle. So werden die Waren dann vor Ort sortiert. Was ist verwendbar? Was muss entsorgt werden? Anschließend werden die Waren in die großen Kühlschränke und Regale einsortiert, um sie später strukturiert und fair an die Bedürftigen ausgeben zu können. Auch hier sind wieder einige routinierte und fleißige Hände gefragt.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Marlies Martin beim Einsortieren der angekommenen Lebensmittel Foto: Jana Krumm

Jeden Donnerstag öffnet die Tafel dann für zwei Stunden ihre Türen für die Kunden. Das sind von Armut betroffene Personen, die sich als solche registriert und ihre Einkommensverhältnisse auch nachgewiesen haben. In Mindelheim sind das rund 160 Erwachsene mit Kindern, von denen jede Woche etwa 100 zur Tafel kommen und mit ihrem Ausweis für einen symbolischen Preis von 1,50 Euro „einkaufen“ können. „Da gab es auch noch keine Preiserhöhung, wenn auch sonst überall“, schmunzelt die Koordinatorin Ursula Richinger. „Es kommen Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten. Aktuell viele alleinerziehende Mütter, dafür aber weniger Rentner als früher. Und für die meisten ist es eine Überwindung, zu uns zu kommen. Es ist eine gute Unterstützung für sie – aber keine Grundversorgung. Dafür erhalten alle Sozialleistungen.“

Ein Besuch bei der Tafel ist für viel mehr als nur ein „Einkauf“

Der Besuch bei der Tafel ist aber nicht nur ein einfacher „Einkauf“ für die Bedürftigen. Sie kommen oft schon lange vor Beginn der Öffnungszeiten und nutzen die Ausgabetermine auch als sozialen Treffpunkt. Es ist generell ein Raum für Begegnung. Sowohl für die Kundinnen und Kunden, als auch für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die bei der Tafel auch gern mithelfen und ihre Kontakte pflegen. Sie alle investieren viel Zeit und Energie, um etwas Gutes zu tun. Und das oft über viele Jahre hinweg. Bei der Feier zum 20. Geburstag der Mindelheimer Tafel wurden kürzlich zahlreiche Helferinnen und Helfer geehrt, die von Anfang an dabei sind.

Ihre Arbeit ist wichtig – sie geben viel Unterstützung und helfen den Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und stärken ein soziales Miteinander. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag für die ökologische Verantwortung, indem sie Lebensmittelverschwendung reduzieren und Ressourcen schonen.