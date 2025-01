Minigardetreffen 2025: Ein Feuerwerk der Lebensfreude

Aufgeregt und voller Vorfreude warteten stolze 25 Minigarden beim Minigardetreffen in Bad Wörishofen auf ihren großen Auftritt. „Wenn die Leute dich dann alle anschauen, dann fühlst du dich geehrt“, beschrieb die neunjährige Malena von der Kneippilonia das Gefühl, auf einer so großen Bühne auftreten zu dürfen. Und dann ging es auch schon los. Mit einem strahlenden Lächeln marschierten alle Minigarden ein und brachten den ganzen Kursaal zum Lächeln. Die Miniprinzenpaare in ihren imposanten Gewändern stellten sich stolz auf die Bühne, an prominenter Stelle Prinzessin Chiara I. und Prinz Sebastian II. von der gastgebenden Kneippilonia. „Was ich als Prinzessin toll finde ist, dass jeder einen bewundert“, verriet Chiara.

Im Unterallgäu gibt es die meisten Garden

„Im Unterallgäu haben wir die größte Dichte aller Garden“, freute sich der Präsident der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine, Christoph Spies. Besonders schön sei, dass der Nachwuchs immer vorangehe und immer wieder neue Talente nachkommen, die den Frohsinn nach außen tragen. „Ich bin immer wieder begeistert“, sagte Bürgermeister Stefan Welzel, die Vielzahl an kreativen Kostümen und Aufführungen sowie die Lebensfreude, die die Kinder auf die Bühne brachten, genoss er wie viele andere im Saal besonders. Landrat Alex Eder hatte traditionell die Orden für die Prinzenpaare im Gepäck.

25 Garden mit insgesamt 624 Aktiven folgten der Einladung der Kneippilonia und nahmen am 33. Minigardetreffen in Bad Wörishofen teil.

Der Einladung der Kneippilonia waren gefolgt: Wertachgarde Kaufbeuren, Faschingsgesellschaft Breitenbrunn, Menkinger Narren, Mindelonia, Liwelonia, Mattsiesonia, Kirchheimer Schlossfunken, Neufnarria, Narrwangia, Offonia, Siedelonia, Ettrinarria, Pfaffelonia, Türkheimer Wertachfunken, Burgenstadl, Löwen 77 Legau, Zaisonarria, Lecharia Klosterlechfeld, Haselonia, Salgelonia, Geltelonia, Zusamfunken und die Faschingsvereine aus Engetried und Ronsberg. Anspruchsvolle Garde- und kreative Showtänze mit Themen wie beispielsweise „Erntedank“, „Nachts im Spielzeugladen“, „Im Land der Schmetterlinge“, „Superhelden“, „Gefühlswelt“ und mehr begeisterten das Publikum. Die Jüngsten genossen ihre Auftritte sichtlich und wurden verdient bejubelt und gefeiert. Mit Herzlichkeit und Fingerspitzengefühl führten Andreas Trautwein und Christian Specht von der Kneippilonia durch das Programm, nachdem Andreas Lenuweit mit viel Wertschätzung und Applaus aus seinem Amt als Moderator verabschiedet worden war.