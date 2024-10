Polizeieinsatz nach Drohung mit Messer

Ein Mann mit einem Messer hat in Bad Wörishofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 38-Jährige soll einen Mitbewohner bedroht haben.

Am späten Samstagabend rückte die Polizei in Bad Wörishofen zu einem Einsatz aus, nachdem eine Bedrohung mit einem Messer bekannt geworden war. Nach Angaben der Polizei habe ein 38-Jähriger einen 29-jährigen Hausmitbewohner im Stadtgebiet von Bad Wörishofen mit einem Messer bedroht und den Mann zudem beleidigt.

Der Mann musste eine Nacht in der Zelle bei Bad Wörishofens Polizei verbringen

Die Polizeibeamten fanden den 38-Jährigen in dessen Wohnung. Der Verdächtige wurde festgenommen. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet. Der 38-Jährige musste eine Nacht in Sicherheitsgewahrsam in der Zelle verbringen. Ihn erwarte nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. (mz)