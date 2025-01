Zwischen Trecker und TikTok? Social Media in der Landwirtschaft

Selfies auf dem Traktor oder Videodreh bei der Kartoffelernte: Was für viele auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, ist für Verena Krimbacher vom Biohof Krimbacher in Ettenbeuren Alltag. Sie ist Landwirtin und auf Social Media aktiv, auf Instagram hat sie über 1600 Follower. Beim Bäuerinnentag des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forst in Mittelrieden sprach die 29-Jährige über moderne Öffentlichkeitsarbeit als Landwirtin. Auch manche der über 20 Besucherinnen haben schon Erfahrung mit Social Media, andere sehen das Thema eher kritisch.

