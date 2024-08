Ein sakrales Schmuckstück mit vielen Besonderheiten

Siebeneinhalb Jahre hat es gedauert, bis die kleine Johannes-Nepomuk-Kapelle in Mörgen restauriert war und zu einem echten Schmuckstück wurde. Gebaut wurde sie schätzungsweise um 1750/1760 auf dem Grundstück der ehemaligen Mühle, dazu passt auch der Name des Schutzheiligen der Müller.

Die Kapelle bei Mörgen war wohl eine Dank- und Hochzeitskapelle

Gaues kann man laut Werner Dempf, einer der vier Initiatoren der Renovierung der kleinen Kapelle, leider nicht mehr herausfinden, da die Aufzeichnungen aus diesen Jahren zum Geschehen in Mörgen verschollen sind. Der Familienchronik der Besitzerfamilie Lutzenberger ist aber zu entnehmen, dass zur Entstehungszeit zwei Hochzeiten stattfanden, die Kapelle also vermutlich als Dank- und Hochzeitskapelle errichtet wurde.

Icon Vergrößern Sie waren ein gutes Team bei der Sanierung der kleinen Kapelle (von links): Hubert Wiedemann, Werner Dempf, Erwin Rogg und Ernst Lochbrunner Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Sie waren ein gutes Team bei der Sanierung der kleinen Kapelle (von links): Hubert Wiedemann, Werner Dempf, Erwin Rogg und Ernst Lochbrunner Foto: Ulla Gutmann

Anhand der Bausubstanz war erkennbar, dass sie im Laufe der Jahre immer wieder ausgebessert und neu bemalt wurde. Für Bittgänge und Maiandachten nutzte sie bis 1962 noch der letzte Dorfpfarrer Josef Kuffler.

Weil die Kapelle danach nicht mehr gepflegt wurde, verfiel sie zusehends. 2017 wandte sich Werner Dempf an Altbürgermeister Josef Kerler und erste Gespräche mit dem Leiter des Denkmalamtes und dem Kreisbaumeister folgten. Wie Peter Kern vom gleichnamigen Architekturbüro bei der Einweihungsfeier jetzt im August es beschrieb, sei die Kapelle eine Besonderheit. Die Schauseite zur Straße hin ist aufwendig mit Pilastern links und rechts der Türe verziert, ein Sprenggiebel ragt über das Dach hinaus. Selten auch die aufwendig gearbeiteten Gesimse und Absätze, die keine Stuckarbeiten sind, sondern gemauert und in Ziegel gehauen. Dies mache die Kapelle zu einem besonders schützenswerten Denkmal. Die Voruntersuchungen des Architekturbüros Kern stellte die Grundlage für die Förderung dar. Außerdem wurde eine Interessengemeinschaft aus 22 Mitgliedern gegründet, um das kleine Bauwerk wieder herzurichten.

Nachdem eine neue Zufahrt zur Kapelle angelegt war, konnte Ende September 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Betonboden im Inneren wurde entfernt und das Dach komplett erneuert.

Icon Vergrößern Diese Figur des Schutzheiligen Johannes Nepomuk ist in der kleinen Kapelle zu sehen. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Diese Figur des Schutzheiligen Johannes Nepomuk ist in der kleinen Kapelle zu sehen. Foto: Ulla Gutmann

2022 wurde der Putz innen und außen erneuert, Risse im Mauerwerk geschlossen, die Altarmauer neu errichtet und der Boden stilgerecht mit alten, historischen Ziegeln belegt.

Feuchtigkeit im Fundament verzögerte die Sanierung der Kapelle

Im Februar 2023 stellte sich heraus, dass das Mauerwerk feucht und der Putz im Sockelbereich wieder abgeplatzt war. So dauerte es mehr als ein Jahr länger als geplant, bis die Renovierungsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten. Mit einer neuen Dachrinne und einer Drainage rund um die Kapelle, die per Hand ausgegraben werden musste, bekam man die Feuchtigkeit in den Griff.

Die geschnitzte Holzfigur des Heiligen Nepomuk im Inneren wurde vom Landwirt, dem heute das Grundstück gehört, auf den Dachboden seines Hofes gerettet, da die Gefahr bestand, dass sie gestohlen wird. Restaurator Ernst Striebel reinigte die verstaubte Figur. Am Kruzifix, das der Heilige hält, fehlten beide Arme, ein Finger des Nepomuk musste neu geschnitzt und angeklebt werden. Die gesamte Figur hatte laut Striebel große Fehlstellen, die er wieder ergänzt hat. Mit der neuen Bemalung und dem Firnisüberzug ist der Heilige jetzt wieder richtig schön anzusehen. Die Bemalung im Innenraum, wie auch des äußeren Holztores ist harmonisch auf die Figur abgestimmt und der Heilige wird jetzt durch ein abschließbares Gitter geschützt.

Die Gesamtkosten für die Renovierung beliefen sich auf 86.000 Euro, die durch öffentliche Mittel, Eigenbeteiligung und Spenden abgedeckt wurden. Etwa 600 freiwillige Arbeitsstunden mussten investiert werden, die meisten davon von den vier Organisatoren: Hubert Wiedemann, Werner Dempf, Erwin Rogg und Ernst Lochbrunner.