Missglücktes Überholmanöver: Fahrzeug landet im Graben

Am Mitwochmorgen hat es zwischen Mörgen und Zaisertshofen einen Unfall gegeben. Laut Polizei wollte ein 23-Jähriger ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen – allerdings kam ihm dabei eine Frau entgegen. Beide konnten einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern, so die Polizei: Die 20-Jährige fuhr dabei einen Straßenpfosten um und landete im Graben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an dem Wagen der Frau entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. (mz)

