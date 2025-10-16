Musik-Kabarett von d‘ Filsers: „Drum singad mir a Liad davo!“

Es sind Dinge, die wirklich jeder kennt. Die kleineren oder größeren Missverständnisse zu Hause, erwischte Fettnäpfchen oder allerlei wunderliches, dem man zufällig auf der Straße begegnet. Dinge, über die man sich im Stillen vielleicht ein bisschen ärgert oder im Nachhinein auch einfach darüber lachen, oder zumindest schmunzeln, muss. Wie man nämlich damit umgeht - das hat man selber in der Hand. Und d‘ Filsers, das sind Marion und Wolfang Filser, haben da einen super Tipp für ihr Publikum: „Dau reg mer uns it auf!“

Ein amüsanter Abend in Mattsies mit Herz, Humor und viel Dialekt

Dabei kann unser Alltag ganz schön aufregend sein. Das bewies das musikalische Duo aus Jengen mit Herzblut, Schwung und feinsinnigem Humor in Mattsies. Sie brachten nicht nur den Allgäuer Dialekt, sondern auch ihre Beobachtungen über den alltäglichen Wahnsinn mit ganz viel „G‘spür“ und musikalischer Begleitung auf die Bühne. Auf dem Dorf wird schließlich nicht nur beobachtet, sondern auch spekulativ geratscht. Das kennt natürlich auch das Publikum, das der Einladung des Musikvereins Mattsies gefolgt war.

Die Gäste durften sich nicht nur über G‘stanzl und Lieder mit treffenden und sehr amüsanten Texten, sondern auch mit sehr eingängigen Melodien freuen – alles aus der Feder des Paares. Denn auch ihre Instrumente, Gitarren und die steirischen Harmonika, beherrschen die erfahrenen Musikanten perfekt und transportieren so ihre kleinen Wahrheiten direkt und treffsicher, rhythmisch und unterhaltsam – und jederzeit mit einem Augenzwinkern. „Natürlich war‘s jetzt wieder etwas überspitzt, aber so eine kleine Wahrheit ist dabei, oder?“, so Wolfgang Filser, der mit seiner charmanten Art das Publikum immer wieder abholte. Kabbeleien in der Ehe, ein kleines Stimmungstief beim Brotkauf oder die lieben Verwandten, davon kann auch das Publikum ein Lied singen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch den „Wiesn Hit 2026“, probte das Duo erfolgreich mit seinen Gästen, die über den ganzen Abend auf Zack und an der Programmgestaltung beteiligt waren.

2026 werden d‘Filsers auch im Fernsehen auftreten

Mit ihrer scharfsinnig direkten und gleichzeitig humorvollen und sehr sympathischen Art überzeugen die Kabarettisten und das bleibt nicht unbemerkt. Bei der Prunksitzung „Schwaben weißblau“ präsentieren die beiden im nächsten Jahr den Allgäuer Alltag im authentischen Dialekt, eventuell mit kleinen Übersetzungen, im Fernsehen. Und auch direkt vor Ort, in Mattsies, folgt das nächste musikalische Highlight, wenn am 29. November der Musikverein sein traditionelles Jahreskonzert veranstaltet.