Mutter sagt aus im Prozess um totes Baby: „Seine Kinder waren sein Ein und Alles“

Als einen „ganz normalen Tag“ beschreibt die Mutter der verstorbenen Louisa (Name von der Redaktion geändert) den Samstag, an dem ihre Tochter wohl so schwer verletzt wurde, dass sie in der Nacht an ihren Verletzungen starb. Am dritten Tag des Prozesses gegen den Vater des Kindes kam nun erstmals die Mutter des Kindes zu Wort. Sie tritt auch als Nebenklägerin in dem Verfahren auf. Die Tante der Mutter sagte ebenfalls aus: Sie war die erste Person, der der Angeklagte von der Tat berichtete.

