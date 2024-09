MZ-Aktion: Zeigen Sie und Ihr Bild vom ersten Schultag

Endlich Schulkind! Der erste Tag in der Schule ist und war für alle Kinder ein ganz besonderer Tag, an den sich die meisten auch ein Leben lang erinnern können. Fein herausgeputzt und mit prall gefüllter Schultüte starten die Mädchen und Buben in einen neuen Lebensabschnitt. Zum Start ins neue Schuljahr suchen wir jetzt Bilder von der Einschulung der MZ-Leserinnen und Leser, die wir dann in einer Online-Bildergalerie veröffentlichen. Haben Sie noch ein schönes Foto vom ersten Schultag? Schicken Sie uns das Bild einfach per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung und schreiben Sie kurz dazu, wann und wo es aufgenommen wurde. Wir freuen uns schon auf viele bunte Erinnerungsfotos.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis