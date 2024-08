Wenn der Topfgarten zum Dschungel wird

Hochsommer im Topfgarten ist nicht die allerbeste Zeit. Viele Blumen haben ihre beste Zeit schon hinter sich, ein paar Zinnien, Schmucklilien, Dahlien und die nimmermüden Petunien sorgen noch für Farbtupfer, aber die ganz große Pracht ist vorbei. Was jetzt zählt, ist der grüne Dschungel, der sich zwischen den Töpfen und Kästen gebildet hat. Das Eisenkraut, das sich selbst aussät und an den seltsamsten Stellen hervorkommt, lässt seine lila Blüten über dem Grünzeug schweben. Eine Geranie hat zwar wenig geblüht, dafür aber mit langen Trieben auch den Nachbartopf erobert und die Prunkwinden sind über zwei Meter hoch, prunken aber eher mit Laub als mit bunten Blumen. Blickfänge sind die unzähligen Blüten am Oleander und die riesigen Bananenblätter, die sich bei der Wärme der letzten Wochen fantastisch entwickelt haben und denen man beim Wachsen fast zusehen konnte. Irgendetwas hatte ich auch an den Fuß der Banane gepflanzt, es ist allerdings im wuchernden Grün untergegangen.

