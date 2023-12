MZ-Jahresrückblick 2023

Aufatmen in der Innenstadt: Der Müller-Markt bleibt

Plus Im Frühjahr hat der Drogeriemarkt Müller vorübergehend für Unruhe gesorgt: Er wollte auf die grüne Wiese umziehen. Verloren hat die Stadt aber bei den Banken.

Von Johann Stoll

Im Frühjahr hatte der Drogeriemarkt Müller vorgehabt, ins Industrie- und Gewerbegebiet umzuziehen und damit den Standort in der Mindelheimer Altstadt aufzugeben. Damit war die Sorge verbunden, dass die Innenstadt einen ihrer wichtigsten Magneten verliert.

Im Juli konnte die Stadt Mindelheim Entwarnung geben. Müller bleibt in der Innenstadt. Ein möglicher Umzug war ins Spiel gebracht worden, weil im Gewerbegebiet der Techno-Markt geschlossen hat. In einem Antrag an die Stadt hieß es zunächst lediglich, ein Drogeriemarkt wolle in das Gebäude einziehen, das eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern hat.

